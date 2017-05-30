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Спаллетти покинул пост главного тренера «Ромы»

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что наставник «волков» Лучано Спаллетти принял решение покинуть команду.

«Мы хотим выразить огромную благодарность Спалетти за тот вклад, который он сделал в нашу команду с момента возвращения. Под руководством Лучано «Рома» была очень хороша, забила больше голов и набрала больше очков, чем с кем-либо еще», - приводит официальный сайт «Ромы» слова Паллотты.

Напомним, что Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года.

В прошедшем сезоне римляне заняли второе место в серии А, в Кубке Италии дошли до полуфинала, в Лиге Европы покинули розыгрыш на стадии 1/8 финала.

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