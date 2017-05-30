Спаллетти покинул пост главного тренера «Ромы»
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что наставник «волков» Лучано Спаллетти принял решение покинуть команду.
«Мы хотим выразить огромную благодарность Спалетти за тот вклад, который он сделал в нашу команду с момента возвращения. Под руководством Лучано «Рома» была очень хороша, забила больше голов и набрала больше очков, чем с кем-либо еще», - приводит официальный сайт «Ромы» слова Паллотты.
Напомним, что Спаллетти работал с «Ромой» с января 2016 года.
В прошедшем сезоне римляне заняли второе место в серии А, в Кубке Италии дошли до полуфинала, в Лиге Европы покинули розыгрыш на стадии 1/8 финала.
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