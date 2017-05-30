Тагил примет финал первого в истории женского Континентального кубка

Как сообщает Znak.ru, Нижний Тагил в новом сезоне примет сразу несколько значимых спортивных стартов. Об этом изданию заявил один из организаторов тагильских соревнований Андрей Каща.



На днях на словенском курорте Порторож завершилась конференция Международной федерации лыжного спорта (FIS), на которой, в частности, были согласованы календари Кубка мира и Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья сезона 2017/2018 годов.

FIS подтвердила намерение провести в Нижнем Тагиле этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 2–3 декабря пройдут пятый и шестой этапы Кубка мира на большом трамплине К120 (HS134). Стоит отметить, что эти соревнования пройдут только при одном условии: если будет готова ветрозащита, из-за отсутствия которой в прошлом сезоне мужская часть соревнований Кубка мира была отменена.

Кроме того, 2–4 марта Нижний Тагил во второй раз в истории примет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин.

9-11 марта в Нижнем Тагиле пройдет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Женское лыжное двоеборье — абсолютно новый вид спорта, по которому еще не проводятся Кубки мира, которое еще не включено в программы чемпионатов мира и Олимпийских игр. Будущей зимой впервые состоится розыгрыш Континентального кубка. Женский Континентальный кубок по лыжному двоеборью будет состоять из трех этапов, которые пройдут в эстонском Отепя (6-7 января), норвежском Хёйдалсмо (20-21 января) и Нижнем Тагиле (9-11 марта).

Окончательный график соревнований будущего зимнего сезона будет утвержден на традиционной осенней встрече FIS, которая обычно проходит в конце сентября в Цюрихе.