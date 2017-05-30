Сами Хедира: Жаль, если Тухель уйдет из «Боруссии»

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Германии прокомментировал возможный уход главного тренера Томаса Тухеля из дортмундской «Боруссии».

«Будет жаль, если Тухель уйдет из клуба. «Боруссия» выиграла в Кубке Германии и стала третьей в бундеслиге, несмотря на то, что ключевые игроки – Мхитарян, Хуммель и Гюндоган, покинули команду. Это достижение должно быть учтено», - приводит Bild слова Хедиры.

Действующий контракт Тухеля с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.

Тухель пришел в «Боруссию» в 2015 году, при нем дортмундцы провели 88 матчей, в которых было одержано 58 побед, сыграно 16 ничьих и проиграно 14 встреч.