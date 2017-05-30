«Панатинаикос» наказан из-за попавшей в голову тренера соперников пивной банки

Греческий «Панатинаикос» оштрафован на 41,5 тысяч евро и лишен очков за поведение фанатов во время матча чемпионата страны с ПАОК. Об этом информирует RT со ссылкой на Sport1.

Напомним,инцидент произошел 18 мая во время матча плей-офф чемпионата. Встреча была остановлена на 58-й минуте по причине того, что брошенная с трибун пивная банка попала в голову наставника ПАОК Владимира Ивича.

Отмечается, что «Панатинаикосу» засчитано техническое поражение 0:3, а также клуб лишен трех очков в текущем сезоне греческой футбольной Суперлиги и в двух следующих.