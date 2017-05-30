Организатор волонтерского фестиваля по восстановлению исторических зданий «Том Сойер Квест» Андрей Кочетков рассказал, как в Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018.

«Совершенно идиотский подход. Мы за три фестиваля закончили семь домов, здесь двум мастерам с пульверизатором хватает на такой объем полутора часов. Самое интересное, что здесь заниматься так называемым восстановлением попросили девелоперов, которые эти же дома сносят и жгут для последующей застройки многоэтажками. Качество там, по сути, практически никто не контролирует: главное – отчитаться. Не понимаю, почему они не стыдятся своей работы – у них же там стоят их собственные офисы продаж.

В Самаре есть масса примеров, когда люди готовы биться за свое жилье здесь, но есть те, кто по 50 лет сидит и ждет, когда их снесут. Им говорят, что они получат просторные квартиры, золотые горы, а по факту мы видим, что их просто выселяют за окраину. Им говорят постоянно: мы вас выселим. Вот они сидят и ждут этого, боятся вкладываться в жилье и что-то ремонтировать», – приводит слова Кочеткова «Собеседник».