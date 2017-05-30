Дэнни Роуз может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз может в ближайшее время поменять клубную прописку.

«МЮ» лидирует в борьбе за Роуза. Возможно клубы совершат обмен и в стан лондонцев перейдет защитник манкунианцев Люк Шоу, который потерял место в составе команды Моуриньо.

Трансферная стоимость Роуза оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года.