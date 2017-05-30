Украинский боксер Усик назвал соотечественников терпилами

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик раскритиковал отношение к жизни соотечественников. Об этом сообщает Lenta.ru.

Спортсмен отметил, что украинцам надо заниматься саморазвитием, больше читать и меньше проводить время перед телевизором.

«Если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильном государстве. Мы стали какими-то плаксами – помогите, придите, защитите, дайте. Терпилы», – заявил Усик.

Спортсмен также призвал сограждан ничего ни от кого не ждать, а вместо этого больше работать.

Напомним, 30-летний Усик — действующий чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге Александр провел 12 боев и во всех одержал победы (10 – нокаутом).