Александр Самедов: Кубок конфедераций – супертурнир
Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился
своими ожиданиями от Кубка конфедераций.
«Для меня это супертурнир! Не у каждого есть возможность принять в нем участие, ведь на него едут только победители соревнований своих частей света. Не понимаю тех, кто говорит, что этот турнир выставочный.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и
Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.