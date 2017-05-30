Александр Самедов: Кубок конфедераций – супертурнир

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций.



«Для меня это супертурнир! Не у каждого есть возможность принять в нем участие, ведь на него едут только победители соревнований своих частей света. Не понимаю тех, кто говорит, что этот турнир выставочный.

«Поставил бы ту же сборную Мексики с португальцами наравне. По крайней мере, судя по тому, что я видел в исполнении мексиканцев на чемпионате мира в Бразилии. Нам нужно сыграть в качественный футбол, сыграть дисциплинированно. С теми же португальцами мы в последние годы играли трижды и дважды их обыграли. Почему бы не сделать это в третий раз?» – заявил Самедов агентству «Р-Спорт».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

