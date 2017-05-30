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Форвард «Барыса» Боченски завершил профессиональную карьеру

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Форвард «Барыса» Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что руководство клуба и 35-летний спортсмен вели переговоры о продолжении выступлений, однако, игрок решил сконцентрироваться на своей семье.

Напомним, Боченски выступал за «Барыс» с 2010 года. За это время он провел 399 матчей в КХЛ, в которых набрал 397 (160 голов + 237 результативных передач) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги.

Боченски был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2001 под общим 223-м номером «Оттавой». В НХЛ игрок также выступал за «Чикаго», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл», «Тампу». 

В 2014 году нападающий принял гражданство Казахстана, проведя за сборную этой страны 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

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