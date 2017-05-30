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Александр Самедов о матче с «Анжи»: Обалдел от переполненных трибун

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ощущениями от домашнего матча против махачкалинского «Анжи».

«Для меня это было в новинку. Потрясающее чувство. Давно такого не видел. Первый мой домашний матч был против «Анжи». Увидел 37-38 тысяч на трибунах и реально обалдел. Когда начинается игра, тебе не до этого - да. Но когда забиваешь гол, смотришь и видишь, как ревет стадион... Это круто!» - цитирует Самедова «Р-Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата России «Спартак» выиграл золотые медали и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Матч

Спартак - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Самедов 67 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш

Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский

Предупреждения:

нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, «Спартак», Текстовая трансляция

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