Александр Самедов о матче с «Анжи»: Обалдел от переполненных трибун

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ощущениями от домашнего матча против махачкалинского «Анжи».

«Для меня это было в новинку. Потрясающее чувство. Давно такого не видел. Первый мой домашний матч был против «Анжи». Увидел 37-38 тысяч на трибунах и реально обалдел. Когда начинается игра, тебе не до этого - да. Но когда забиваешь гол, смотришь и видишь, как ревет стадион... Это круто!» - цитирует Самедова «Р-Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата России «Спартак» выиграл золотые медали и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.