Андрес Иньеста: Месси превосходит всех претендентов на Золотой мяч

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста выразил мнение, что Лионель Месси должен получить Золотой мяч.

«Золотой мяч? Испанский игрок должен быть получить трофей, когда сборная была на высоте. Лично у меня нет сожалений, что я не стал его обладателем. Можно об этом долго спорить, но Месси на голову выше всех», - приводит слова Иньесты Onda Cero.

Месси выигрывал награду пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах