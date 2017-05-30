«Шапекоэнсе» вышел в лидеры чемпионата Бразилии
По итогам третьего тура чемпионата Бразилии турнирную таблицу возглавил «Шапекоэнсе».
В последнем матче команда нанесла поражение «Аваи» со счетом 2:0.
Таким образом, «Шапекоэнсе» вышел в лидеры турнира впервые после авиакатастрофы.
Напомним, трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, шестеро выжили.
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