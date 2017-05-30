«Шапекоэнсе» вышел в лидеры чемпионата Бразилии

«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»

21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.