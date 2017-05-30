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Джавал Макги: Стараюсь быть полезным для «Уорриорз»

Источник:  NBC SportsКомментарии

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавал Макги поведал о своей роли в команде.

«Я не пытаюсь делать слишком много на площадке, просто выхожу и стараюсь быть максимально полезным. Выполняю установки тренеров и делаю то, что от меня требуют», - цитирует Макги NBC Sport.

В текущем плей-офф Макги сыграл в 12-ти матчах, в среднем проводя на площадке 10,5 минут и набирая 7 очков и делая 3,2 подбора.

Напомним, «Голден Стэйт» вышел в финал NBA, где сразится с «Кливлендом». Серия стартует 2 июня.

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