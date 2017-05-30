Билл Дэйли : Клубы НХЛ будут сами решать, отпускать ли им игроков на Олимпиаду
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли
выразил мнение, что клубы сами должны решать, стоит ли их игрокам играть на
Олимпиаде.
«Наше мнение – ни один игрок НХЛ не сыграет на Олимпиаде в Пхенчхане без разрешения клуба. Эта политика будет одинаковой по отношению ко всем участникам лиги. Почему бы не оставить это на откуп клубам? Есть определенные корпоративные интересны», - приводит слова Дэйли Sportsnet.
Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.
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