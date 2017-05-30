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Билл Дэйли : Клубы НХЛ будут сами решать, отпускать ли им игроков на Олимпиаду

Источник:  SportsnetКомментарии

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выразил мнение, что клубы сами должны решать, стоит ли их игрокам играть на Олимпиаде.

«Наше мнение – ни один игрок НХЛ не сыграет на Олимпиаде в Пхенчхане без разрешения клуба. Эта политика будет одинаковой по отношению ко всем участникам лиги. Почему бы не оставить это на откуп клубам?  Есть определенные корпоративные интересны», - приводит слова Дэйли Sportsnet.

Ранее комиссионер НХЛ Гари Бэттман заявил, что хоккеисты организации не примут участия в ОИ-2018.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. 

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