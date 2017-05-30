Меморандум о проведении «Финала четырех» Евролиги в Москве будет подписан 1 июня

Как сообщается в пресс-релизе «ВТБ Арены парка», меморандум о проведении на московской арене в 2019 году «Финала четырех» баскетбольной Евролиги будет подписан 1 июня.

Отмечается, что документ будет подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. В подписании примут участие генеральный директор ЗАО «УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу.

«В контексте современного российского и мирового спорта развитие баскетбольной темы является более чем актуальной, что еще раз подчеркивает подписание этого важного соглашения. Мы уверены, что «Финал четырех» 2019 года пройдет на самом высоком уровне. У нас уже все готово для принятия высоких гостей», – сказал Перегудов.

Напомним, Москва принимала «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в современном формате всего один раз – в мае 2005 года. Матчи турнира проходили в спорткомплексе «Олимпийский».