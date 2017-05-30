Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Меморандум о проведении «Финала четырех» Евролиги в Москве будет подписан 1 июня

Источник:  ВТБ АренаКомментарии

Как сообщается в пресс-релизе «ВТБ Арены парка», меморандум о проведении на московской арене в 2019 году «Финала четырех» баскетбольной Евролиги будет подписан 1 июня.

Отмечается, что документ будет подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. В подписании примут участие генеральный директор ЗАО «УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу.

«В контексте современного российского и мирового спорта развитие баскетбольной темы является более чем актуальной, что еще раз подчеркивает подписание этого важного соглашения. Мы уверены, что «Финал четырех» 2019 года пройдет на самом высоком уровне. У нас уже все готово для принятия высоких гостей», – сказал Перегудов.

Напомним, Москва принимала «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в современном формате всего один раз – в мае 2005 года. Матчи турнира проходили в спорткомплексе «Олимпийский».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»Сегодня стартует первая полуфинальная серия Единой лиги ВТБ – питерский «Зенит» сыграет с «Химками».Хайнс продлит контракт с ЦСКААвторитетный израильский журналист Дэвид Пик сообщил, что московский ЦСКА договорился о продлении контракта с американским форвардом Кайлом Хайнсом.Клайберн перейдет в ЦСКА из «Дарушафаки»Московский ЦСКА договорился о подписании американского форварда Уилла Клайберна, сообщает Eurohoops.УНИКС попытается вернуть ТринкьериКазанский УНИКС после расставания с главным тренером Евгением Пашутиным намерен в межсезонье пригласить на вакантный пост Андреа Тринкьери, сообщает «Бизнес Online».В случае ухода Теодосича ЦСКА попытается приобрести Серхио РодригесаБаскетбольный ЦСКА в случае ухода из команды сербского разыгрывающего Милоша Теодосича попытается приобрести Серхио Родригеса, выступающего в НБА за «Филадельфию». Об этом сообщает Eurohoops.Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентомГлавный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт по окончании текущего сезона станет свободным агентом, сообщает Eurohoops.Матьяж Смодиш: Когда закрывали Теодосича и де Коло, у ЦСКА не нашлось лидеровБывший капитан ЦСКА Матьяж Смодиш высказался о выступлении ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Андрей Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил «Реал»Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА в матче за третье место Евролиги с «Реалом» (94:70).Обреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАОбреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАУик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАЯннис Сферопулос: Мы разочарованы результатом, но гордимся тем, что сумели пробиться в финалГлавный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение от «Фенербахче» (64:80) в финале Евролиги.Центровой «Фенербахче» Удох признан MVP ЕвролигиСамым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги признан центровой «Фенербахче» Экпе Удох. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом»«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом»О чем говорили в раздевалке ЦСКА после игры с «Реалом», принесшей армейцам третье место в Евролиге.«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и стал победителем ЕвролигиФинальный матч баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 80:64 в пользу «Фенербахче».Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна командаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.Кайл Хайнс: Не понимаю, зачем нужен матч за третье местоЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.Милош Теодосич: О своем будущем подумаю через пару недельЗащитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что пока не думал о вариантах продолжения карьеры после этого сезона.Милош Теодосич: Нам обязательно надо было обыграть «Реал»Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился мнением о победе ЦСКА над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.Михаил Кулагин: Рад, что набрал первые очки в «Финале четырех»Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал свое появление на площадке в матче за 3-е место против мадридского «Реала».Никита Курбанов: Не знаю, как настраивался «Реал», но мы очень хотели выигратьФорвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу армейцев в матче за 3-е место в «Финале четырех» Евролиги.
Футбол
«Панатинаикос» наказан из-за попавшей в голову тренера соперников пивной банки
Футбол
Спаллетти покинул пост главного тренера «Ромы»
Хоккей
Борщевский и Селиверстов станут помощниками Захаркина в «Югре»
Футбол
«Арсенал» готов платить Озилу и Санчесу 30 млн фунтов за сезон
все новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости