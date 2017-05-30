Лукашенко переизбран на пост президента НОК Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на пост
главы Национального олимпийского комитета (НОК).
«Я для себя определил и вам обещаю, что каждый квартал у нас будет расширенный исполком под руководством президента. Не те 13 человек в кулуарах, а будем проводить расширенное заседание раз в квартал. Также мы будем полностью контролировать финансовые вопросы. Надо помочь какой-то федерации - мы поможем, надо помочь какому-то спортсмену - мы поможем, и даже бывшему. Это наша спортивная семья, и мы должны ее поддерживать», - цитирует Лукашенко «Белта».
Напомним, Лукашенко возглавляет НОК страны с 1997 года.
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