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Сами Хедира: Ограничивать «Реал» одним Роналду - большая ошибка

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в которого туринцы встретятся с мадридским «Реалом».

«Мне кажется, что у нас отличные шансы на победу в финале. Конечно, Криштиану – невероятный футболист, однако большая ошибка ограничивать «Реал» одним Роналду, мы этого не допустим», - приводит Bild слова Хедиры.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

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