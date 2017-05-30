Сами Хедира: Ограничивать «Реал» одним Роналду - большая ошибка
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в которого туринцы встретятся с мадридским «Реалом».
«Мне кажется, что у нас отличные шансы на победу в финале. Конечно, Криштиану – невероятный футболист, однако большая ошибка ограничивать «Реал» одним Роналду, мы этого не допустим», - приводит Bild слова Хедиры.
Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.
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