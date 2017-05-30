Трансфер защитника «Бенфики» обойдется «МЮ» в 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» планирует грядущим летом приобрести игрока сборной Швеции Виктора Линделефа.

Как сообщает португальское издание A Bola, «Бенфика» требует за своего защитника 60 млн евро.

Отмечается, что если «красные дьяволы» не купят футболиста летом 2017 года, то в следующее трансферное окно его ценник может значительно вырасти.

Ранее сообщалось, что на Линделефа также претендует «Рома».

В минувшем сезоне 22-летний швед провел во всех турнирах 46 матчей. Его контракт с «Бенфикой» истекает летом 2020 года.