Употребление красного перца способствует похудению

Регулярно употребляя красный перец чили, вы можете похудеть. К такому выводу пришли американские ученые.



Красный перец чили содержит вещество капсаицин. Оказавшись в организме человека, он снижает число и активность бактерий, которые продуцируют липополисахарид, и стимулирует деятельность полезной для желудка и кишечника микрофлоры.

Согласно полученным данным, ученые подтвердили гипотезу об эффективной роли перца чили в борьбе с ожирением. Эти данные были опубликованы в журнале Американского общества по микробиологии.

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