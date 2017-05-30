Употребление красного перца способствует похудению
Регулярно употребляя красный перец чили, вы можете похудеть.
К такому выводу пришли американские ученые.
Красный перец чили содержит вещество капсаицин. Оказавшись в
организме человека, он снижает число и активность бактерий, которые продуцируют
липополисахарид, и стимулирует деятельность полезной для желудка и кишечника
микрофлоры.
Согласно полученным данным, ученые подтвердили гипотезу об
эффективной роли перца чили в борьбе с ожирением. Эти данные были опубликованы
в журнале Американского общества по микробиологии.
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