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Занятия бегом не опасны для коленных суставов

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вопреки распространенному мнению, занятия бегом не наносят повреждений коленным суставом. Об этом заявили британские ученые.

Проведенное в Великобритании исследование показало, что бег не представляет никакой дополнительной опасности для коленей. Напротив, ведущие диванный образ жизни люди на 45% чаще сталкиваются со остеоартритом по сравнению с теми, кто регулярно занимается бегом.

Известно, что бегуны во время своих тренировок увеличивают нагрузку веса тела на каждую ногу в восемь раз. Это в три раза больше, чем при пешей ходьбе, что и побудило некоторых ученых сделать предположение о связи между бегом и остеоартритом. Ученые из  Университета Сент-Мэри в Лондоне подчеркивают, что если бегуны увеличивают интенсивность нагрузок постепенно, носят правильную обувь и занимаются на разных поверхностях, то никакой дополнительной угрозы для их коленных суставов не возникает.

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