Занятия бегом не опасны для коленных суставов
Вопреки распространенному мнению, занятия бегом не наносят
повреждений коленным суставом. Об этом заявили британские ученые.
Проведенное в Великобритании исследование показало, что бег
не представляет никакой дополнительной опасности для коленей. Напротив, ведущие
диванный образ жизни люди на 45% чаще сталкиваются со остеоартритом по
сравнению с теми, кто регулярно занимается бегом.
Известно, что бегуны во время своих тренировок увеличивают
нагрузку веса тела на каждую ногу в восемь раз. Это в три раза больше, чем при
пешей ходьбе, что и побудило некоторых ученых сделать предположение о связи
между бегом и остеоартритом. Ученые из
Университета Сент-Мэри в Лондоне подчеркивают, что если бегуны
увеличивают интенсивность нагрузок постепенно, носят правильную обувь и
занимаются на разных поверхностях, то никакой дополнительной угрозы для их
коленных суставов не возникает.