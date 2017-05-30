Занятия бегом не опасны для коленных суставов

Вопреки распространенному мнению, занятия бегом не наносят повреждений коленным суставом. Об этом заявили британские ученые.



Проведенное в Великобритании исследование показало, что бег не представляет никакой дополнительной опасности для коленей. Напротив, ведущие диванный образ жизни люди на 45% чаще сталкиваются со остеоартритом по сравнению с теми, кто регулярно занимается бегом.

Известно, что бегуны во время своих тренировок увеличивают нагрузку веса тела на каждую ногу в восемь раз. Это в три раза больше, чем при пешей ходьбе, что и побудило некоторых ученых сделать предположение о связи между бегом и остеоартритом. Ученые из Университета Сент-Мэри в Лондоне подчеркивают, что если бегуны увеличивают интенсивность нагрузок постепенно, носят правильную обувь и занимаются на разных поверхностях, то никакой дополнительной угрозы для их коленных суставов не возникает.