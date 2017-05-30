Американские ученые: фитнес-трекеры неправильно измеряют потраченные калории

Фитнес-трекеры, в том числе и самые популярные, не способны корректно измерить число калорий, которые сжигает пользовать гаджета. К такому выводу пришли американские ученые.



Ученые Медицинского центра Стэнфордского университета исследовали трекеры при помощи 60 добровольцев, которые использовали устройства во время бега или ходьбы на беговой дорожке. Эксперты одновременно замеряли показатели участников с помощью медицинского оборудования.

В результате исследования оказалось, что трекеры весьма точно измеряли пульс – максимальная погрешность составляла 5%. Но при подсчете калорий даже самый точный из них допускал погрешность в 27%. Наибольшая же погрешность составила 93%.

Ученые поясняют, что трекеры замеряют пульс в режиме реального времени, а для расчета калорий используют свои собственные алгоритмы, которые не учитывают рост, вес, скорость метаболизма и другие данные пользователя, важные для точных расчетов.

Как заявляют ученые, пользователи таких устройств при планировании питания и физических нагрузок в итоге ориентируются на ошибочные данные.