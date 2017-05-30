Франческо Тотти: Продолжу карьеру футболиста

Бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти выразил уверенность, что продлит игровую карьеру еще как минимум на один год.

«Я хочу продолжить, чувствую себе силы. Пока еще точно не могу сказать, где именно буду играть, но планирую продолжить еще один год», - приводит слова Тотти Football Italia.

Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи сообщил, что Тотти будет предложена работа в структуре клуба.

Напомним, что матч с «Дженоа» 28 мая стал последним для Тотти в составе «Ромы».

С 1992 года Тотти сыграл за «Рому» 785 матчей и забил в них 308 голов.