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Подросток умер на тренировке по кикбоксингу в Липецкой области

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, в городе Елец Липецкой области 14-летний подросток умер на тренировке по кикбоксингу.

Отмечается, что 28 мая во время спарринга в спорткомплексе «Локомотив» школьник потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали положительного результата.

Также сообщается, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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