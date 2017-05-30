Подросток умер на тренировке по кикбоксингу в Липецкой области

Как сообщает Lenta.ru, в городе Елец Липецкой области 14-летний подросток умер на тренировке по кикбоксингу.

Отмечается, что 28 мая во время спарринга в спорткомплексе «Локомотив» школьник потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали положительного результата.

Также сообщается, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.