Бой Исмагулов — Дивнич был признан лучшим в рамках турнира M-1 Challenge 78

Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших дополнительные бонусы за свои яркие выступления на международном турнире M-1 Challenge 78, который прошел 26 мая в Оренбурге.

Американский боец Кит Джонсон на деле доказал, что свой черный пояс по бразильскому джиу-джитсу он носит по праву. Еще никому не удавалось столь уверенно доминировать в партере с Максимом Грабовичем и никому не удавалось победить его досрочно. Кит стал первым и по праву получил бонус за лучшее выступление.

Ветеран UFC Кайо Магальяэш, что называется, показал товар лицом и просто уничтожил за несколько секунд опытнейшего Дмитрия Войтова, после чего недвусмысленно потребовал у руководства M-1 Global боя за пояс чемпиона. Он удостоился второго бонуса за лучшее выступление.

Нет никаких сомнений, что пятираундовая кровавая война Дамира Исмагулова и Максима Дивнича за пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе уже вошла в историю лучших боев в российских смешанных единоборствах. Эти парни получили бонус за лучший бой вечера.