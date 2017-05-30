Андрес Гуардадо: На мундиале Мексика будет бороться за выход в четвертьфинал

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата мира в России.

«Меня наполняет гордость от мысли, что я претендую на поездку на четвертый Чемпионат мира. Вы только представьте - четвертый! Я живу этой надеждой. Так же волновался когда-то перед своим первым мундиалем, но этот чемпионат мира может стать для меня последним. Но что еще важнее, это мой последний шанс оказаться в команде, которая совершит исторический для Мексики прорыв. В этом моя основная мотивация.

Моя мечта - пятый матч на чемпионате мира,то есть выход в четвертьфинал. Лишь раз Мексика провела пять матчей на главном турнире планеты - это был домашний мундиаль-1986. При этом нас не отнести к аутсайдерам: с тех пор Мексика шесть раз подряд выходили из группы, но нам никак не удается сделать следующий шаг и преодолеть злосчастный барьер 1/8 финала.

Вот что вдохновляет меня больше всего, поехать на четвертый мундиаль, быть там капитаном команды и сыграть в пятом матче. Да и не только это, ведь мы можем пойти еще дальше. Только представьте, какое бы у меня получилось прощание с чемпионатом мира, если бы удалось достичь таких высот», - приводит слова Гуардадо ФИФА.

На данный момент сборная Мексики лидирует в отборочной группе КОНКАКАФ и имеет все шансы на путевку в Россию.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.