Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нападающий «Крыльев» Корниленко завершил выступления за сборную Белоруссии

Источник:  Белорусская федерация футболаКомментарии

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершил международную карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола Белоруссии.

«Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет. Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за нее на поле – за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну – признаюсь, этого будет не хватать. Но в жизни все нужно делать вовремя: почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде, – и уступить место более молодым ребятам.

Еще раз хочу поблагодарить тренеров, с кем доводилось работать в национальной сборной, ее персонал, руководство федерации – все они доверяли и верили в меня. Отдельное спасибо ребятам, с которыми выступали рука об руку. Желаю им удачи и побед – они, уверен, к белорусам придут. И, разумеется, низкий поклон любителям футбола за поддержку и в радостные, и в трудные минуты. Обещаю, что останусь преданным болельщиком сборной и непременно буду переживать за нее», – заявил игрок.

Напомним, за национальную сборную футболист выступал с 2003 года, сыграв 78 матчей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Корниленко, Бобер и Калачев поступили в Академию тренерского мастерстваНападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поступил в Академию тренерского мастерства, сообщается на официальном сайте самарского клуба.Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матч против БелоруссииКапитан «Амкара» Петар Занев вызван в национальную сборную Болгарии на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года против Белоруссии.Благой Георгиев: Корниленко в Голливуд можно взять, такой актерПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев, открывший счет в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), посетовал на судейские ошибки.«Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в 22-м туре РФПЛ«Крылья Советов» и «Амкар» завершили вничью (2:2) матч 22-го тура премьер-лиги на стадионе «Металлург» в Самаре.Видео голов матча «Крылья Советов» – «Амкар»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром».Сергей Корниленко: «Крыльям» нужны очки, на нас эта ситуация давитФорвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о матче 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) в Москве.Македония одержала крупную победу над Белоруссией в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными Македонии и Белоруссии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Македонии.Белоруссия на дне. Отборочный цикл продолжается без победБелоруссия на дне. Отборочный цикл продолжается без победСколько копий не так давно было сломано вокруг смены на тренерском посту в сборной Белоруссии.«Моей ошибке нет объяснений». Вратарь белорусов пропустил курьезный гол (видео)«Моей ошибке нет объяснений». Вратарь белорусов пропустил курьезный гол (видео)Андрей Горбунов совершил жуткую ошибку в матче против Швеции и подарил Эмилю Форсбергу второй гол.Дубль Форсберга помог сборной Швеции разгромить БелоруссиюСборная Швеции дома взяла верх над командой Белоруссии (4:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с командой Белоруссии.Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед матчем с ЦСКАФутболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к выездному матчу 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.Игорь Криушенко утвержден в качестве главного тренера сборной БелоруссииБывший главный тренер новосибирской «Сибири» 53-летний Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера сборной Белоруссии.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Бородюк среди кандидатов на пост главного тренера сборной БелоруссииПо информации «Советского спорта», Александр Бородюк является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Белоруссии, который стал вакантным после отставки Александра Хацкевича.Скрипник отказался возглавить сборную БелоруссииВиктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.Олег Кононов: Я вежливо отказался возглавить сборную БелоруссииБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, как в разговоре с первым заместителем председателя Белорусской федерации футбола Сергеем Сафарьяном отказался возглавить сборную Белоруссии.Тренер ли Писарев для сборной Белоруссии?Тренер ли Писарев для сборной Белоруссии?Информация о том, что Николай Писарев возглавит сборную Белоруссии появилась в воскресенье рано утром.Николай Писарев: Я и сборная Белоруссии? Обращайтесь в национальную федерациюРоссийский специалист Николай Писарев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем будущем назначении на пост главного тренера сборной Белоруссии.
Футбол
«Милан» объявил о переходе защитника «Вильярреала» (фото)
Баскетбол
Меморандум о проведении «Финала четырех» Евролиги в Москве будет подписан 1 июня
Футбол
«Шапекоэнсе» вышел в лидеры чемпионата Бразилии
Футбол
Андрес Иньеста: Месси превосходит всех претендентов на Золотой мяч
все новости
Белоруссия
Белоруссиякалендарьстатистика
Сергей Корниленко
Сергей Корниленковсе новости