Нападающий «Крыльев» Корниленко завершил выступления за сборную Белоруссии

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершил международную карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола Белоруссии.

«Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет. Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за нее на поле – за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну – признаюсь, этого будет не хватать. Но в жизни все нужно делать вовремя: почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде, – и уступить место более молодым ребятам.

Еще раз хочу поблагодарить тренеров, с кем доводилось работать в национальной сборной, ее персонал, руководство федерации – все они доверяли и верили в меня. Отдельное спасибо ребятам, с которыми выступали рука об руку. Желаю им удачи и побед – они, уверен, к белорусам придут. И, разумеется, низкий поклон любителям футбола за поддержку и в радостные, и в трудные минуты. Обещаю, что останусь преданным болельщиком сборной и непременно буду переживать за нее», – заявил игрок.

Напомним, за национальную сборную футболист выступал с 2003 года, сыграв 78 матчей.