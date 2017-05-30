Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Томь» погасила долги на сумму в 130 млн рублей и получила лицензию на сезон 2017/18

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На заседании апелляционного комитета РФС было решено выдать «Томи» лицензию на предстоящий футбольный сезон. 

По поручению главы Томской области, президента «Томи» Сергея Жвачкина, интересы команды на заседании апелляционного комитета представлял заместитель губернатора, член совета директоров клуба Чингис Акатаев.

Напомним, 11 мая лицензионный комитет организации отказал клубу в выдаче лицензии, выдвинув ряд требований для ее получения. Томский клуб выполнил основные из них и главным образом полностью погасил задолженность по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей.

«Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского», – цитирует Акатаева официальный сайт администрации Томской области.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Томь»: Петраков продолжит работу на посту главного тренераСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал о планах российского клуба на будущий сезон.Игорь Шалимов: Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, даГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в матче 30-го тура чемпионата России против «Томи» (5:1) заявил, что продолжит работать в команде.Валерий Петраков: Сезон у «Томи» получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакогоГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:5).«Краснодар» – в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон«Краснодар» – в Лиге Европы! Как «быки» спасли сезон«Краснодар» на выезде обыграл «Томь» (5:1). Эта победа позволила команде Игоря Шалимова завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон.«Крылья Советов» и «Томь» вылетели из РФПЛ, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыковых матчахЗавершился чемпионат России сезона 2016/2017. Определились команды, которые покидают премьер-лигу.«Краснодар» разгромил в гостях «Томь» и вышел в Лигу ЕвропыФутболисты «Краснодара» в заключительном туре чемпионата России на выезде переиграли «Томь» со счетом 5:1.Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Егоров – «Арсенал» и «Спартак»Стали известны арбитры, которые 21 мая будут работать на матчах заключительного тура премьер-лиги.Валерий Петраков: Лидеры «Томи» играли на очень низком уровне, причем всеГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2).«Крылья» победили в Томске впервые с 2009 годаВ среду в матче 29-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.«Крылья Советов» в гостях переиграли «Томь»Футболисты «Томи» на своем поле уступили «Крыльям Советов» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 0:2.«Томь» – «Крылья Советов»: Поле в Томске занесло снегом (фото)В день матча 29-го тура РФПЛ между «Томью» и «Крыльями Советов» выпал снег в Томске и занес трибуны и поле стадиона «Труд».Президент «Томи»: несмотря на передряги, футбол в Томске был и будетПрезидент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин рассказал о развитии футбола в регионе.Валерий Петраков: Договорились с «Томью» о продлении контрактаГлавный тренер «Томи», покидающей РФПЛ, Валерий Петраков договорился с руководством клуба о продлении контракта, соглашение должно быть подписано в июне после выхода команды из отпуска.«Томь» все еще верит, что получит лицензию РФС на следующий сезонГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал отказ РФС в получении лицензии РФС на следующий сезон.«Томи», «Луч-Энергии», «Факелу» и «Кубани» отказано в получении лицензии РФС на следующий сезонНачальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что четыре клуба не смогли получить лицензии Российского футбольного союза.Олег Иванов: У нас осталось два матча, они оба очень важные.Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.Аблай Мбенг: Самое важное в игре с «Томью» - набранные три очкаФорвард «Терека» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в 28-м туре чемпионата России.Валерий Петраков: Некорректно называть «Томь» «пионерским отрядом»Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча 28-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:2) заявил, что ему не нравится, когда его команду называют «пионерским отрядом».Рашид Рахимов: Игроки «Терека» сами себе привезли тяжелую концовкуГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Томью» в 28-м туре чемпионата России.«Терек» победил «Томь» и приблизился к «Краснодару»«Терек» нанес поражение «Томи» (2:1) в матче 28-го тура премьер-лиги на стадионе «Труд» в Томске.
Футбол
«Милан» объявил о переходе защитника «Вильярреала» (фото)
Баскетбол
Меморандум о проведении «Финала четырех» Евролиги в Москве будет подписан 1 июня
Футбол
«Шапекоэнсе» вышел в лидеры чемпионата Бразилии
Футбол
Андрес Иньеста: Месси превосходит всех претендентов на Золотой мяч
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика