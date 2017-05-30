«Томь» погасила долги на сумму в 130 млн рублей и получила лицензию на сезон 2017/18

На заседании апелляционного комитета РФС было решено выдать «Томи» лицензию на предстоящий футбольный сезон.

По поручению главы Томской области, президента «Томи» Сергея Жвачкина, интересы команды на заседании апелляционного комитета представлял заместитель губернатора, член совета директоров клуба Чингис Акатаев.

Напомним, 11 мая лицензионный комитет организации отказал клубу в выдаче лицензии, выдвинув ряд требований для ее получения. Томский клуб выполнил основные из них и главным образом полностью погасил задолженность по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей.

«Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского», – цитирует Акатаева официальный сайт администрации Томской области.