Генеральный директор «Балтики»: Черевченко и Котов остаются в команде

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая заверил, что главный тренер Игорь Черевченко и спортивный директор Кирилл Котов продолжат работу в команде.

«Черевченко останется главным тренером «Балтики», у него будет контракт по системе «1+1». И Котов останется в клубе. Цель на следующий сезон - показывать хорошую игру в каждом матче», - цитирует «Р-Спорт» Лепсая.

В прошедшем сезоне первенства ФНЛ «Балтика»заняла четырнадцатое место и спаслась от вылета во второй дивизион.

Ранее Черевченко работал в московском «Локомотиве» и выиграл Кубок России 2014/2015.