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Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Испании этим летом перейдет в «Милан». Отмечается, что стороны уже согласовали контракт футболиста, а его зарплата в новом клубе составит 8 млн евро за сезон.

При этом сообщается, что «россонери» заплатят за экс-нападающего «Ювентуса» 60 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 39 матчей, 20 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.

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