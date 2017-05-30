УЕФА обсудит возможность переноса матчей Лиги чемпионов стадии 1/4 и 1/2 финала на выходные дни с 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций будет рассматривать возможность проведения четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные.

Перенос инициируют такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Основной мотив – повышение трансляций от показов матчей в странах Южной и Северной Америки, а также Азии. В том случае, если игры будут проходить во второй половине дня, то это позволит получить приток зрительской аудитории в этих регионах. Изменения могут быть приняты уже с розыгрыша Лиги чемпионов 2021 года, как сообщает France Football.

Отметим, финальный матч главного еврокубкового трофея с 2009 года проводится по субботам.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.