Работы по монтажу кровли стадиона «Калиниград» завершены

В Калининграде полностью завершены работы по установке кровли стадиона, который примет матчи чемпионата мира-2018.

Козырек кровли еще будет оформляться прозрачным поликарбонатом, но в целом крыша уже выглядит так, как и планировалось изначально. Сейчас большие силы брошены на подготовку основания для футбольного поля – ведутся работы по установке щебеночно-песочного покрытия, как сообщает портал болельщиков «Welcome2018».

Стадион «Калининград» будет представлен в виде прямоугольника с закругленными краями, традиционная форма для многих мировых арен.

Вместимость трибун будет составлять порядка 35 000 зрителей.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.