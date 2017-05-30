«Кубань» получила лицензию для выступления в ФНЛ сезона 2017/18
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил, что краснодарский клуб получил лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18.
«Сегодня мы получили лицензию», – сказал функционер.
Напомним, в середине мая РФС отказал «Кубани» в выдаче лицензии на сезон-2017/18. Краснодарский клуб подал апелляцию, которая во вторник была удовлетворена.
«Кубань» в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.
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