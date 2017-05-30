Генеральный директор «Уфы»: Зимой Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что главный тренер команды Сергей Семак зимой пройдет стажировку в «Манчестер Сити».

Летом прошлого года «Уфа» заключила с «горожанами» договор о сотрудничестве. Ранее планировалось, что на стажировку отправится экс-наставник команды Виктор Гончаренко, однако специалист возглавил ЦСКА и на вакантное место был приглашен Семак, как сообщает «Р-Спорт».

На данный момент Семак завершает свое обучение на тренерскую лицензию категории Pro.