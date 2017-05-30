XBOCT и Dread вошли в состав студии аналитики EPICENTER: Moscow
Организаторы турнира EPICENTER: Moscow анонсировали состав студии аналитики.
Освещать итоги матчи будут Ярослав «NS» Кузнецов, Сергей «Smile» Ревин, Дмитрий «Inmate» Филинов, Александр «XBOCT» Дашкевич, Артур «Goblak» Костенко, Егор «JotM» Сурков и Андрей «Dread» Голубев.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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