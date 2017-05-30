Алексей Сорокин: Газон на «Санкт-Петербург Арене» будет готов за шесть дней до первого матча Кубка конфедераций

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что примерно за шесть дней до старта Кубка конфедераций газон на новом стадионе в Питере будет уложен.

«Газон в Санкт-Петербурге уже давно начали прошивать. Мы за этим процессом внимательно следим, машина работает, и пока все в порядке. Газон ожидаем хорошего качества. Все ожидаем, конечно, в срок. Я думаю, что даже дней за шесть до открытия все должно быть готово», - цитирует Сорокина «Р-Спорт».

Напомним, что «Зенит» уже провел пробный матч на новой арене, сыграв 7 мая с «Тереком». Тогда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер раскритиковал состояние газона, замена которого обошлась в 9 миллионов рублей.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.