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Тухель покинул «Боруссию»

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Томас Тухель покинул пост главного тренера в дортмундской «Боруссии».

Это решение было принято после встречи специалиста с председателем правления Хансом-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом, как сообщает официальный клубный сайт.

В «Боруссии» Тухель работал с 2015 года, контракт был запланирован до 2018. Клуб выплатит наставнику компенсацию в размере двух миллионов евро.

Тухель пришел в «Боруссию» в 2015 году, при нем дортмундцы провели 88 матчей, в которых было одержано 58 побед, сыграно 16 ничьих и проиграно 14 встреч.

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