Венгер продлит контракт с «Арсеналом» еще на два года

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продлит контракт с футбольным клубом на два года. Об этом сообщает издание Mirror.

По информации издания, в понедельник Венгер провел встречу с владельцем «Арсенала» Стэном Кронке В ходе беседы американский бизнесмен поддержал французского специалиста и пообещал выделить ему необходимые средства на покупку новых игроков.

Издание отмечает, что Кронке является давним поклонником французского специалиста и всегда его поддерживал. И, несмотря на то, что новый контракт был составлен до финала Кубка Англии, победа в турнире позволила изменить настроение болельщиков лондонского клуба в отношении Венгера.

Официальное заявление о подписании нового контракта между французом и «Арсеналом» будет сделано 31 мая.



Венгер пришел в «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04) и еще семь раз завоевывал Кубок Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17).

