Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лион» планирует отправить Рыбуса в московский ЦСКА

Источник:  Sport.esКомментарии

Бывший хавбек «Терека» Мацей Рыбус, который ныне защищает цвета «Лиона», может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает Sport.es, французский клуб планирует пригласить в команду защитника «Барселоны» Лука Диня, а поляка отправить в московский ЦСКА. При этом источник не сообщает, на каких правах полузащитник «Лиона» пополнит ряды армейцев. 

Напомним, 27-летний Рыбус покинул «Терек» и перешел в «Лион» минувшим летом, а его контракт с «ткачами» действует до 2019 года.

Всего за французский клуб полузащитник сыграл 28 официальных матчей и отдал 2 голевые передачи.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛОлег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Вида близок к переходу в «Бешикташ»Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида вскоре станет игроком «Бешикташа». Об этом сообщают турецкие СМИ.Павлюченко может стать игроком московского «Арарата»Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт бывшему игроку сборной России Роману Павлюченко.«Трабзонспор» претендует на Тошича и ТаскиХавбек московского ЦСКА Зоран Тошич, а также защитник «Спартака» Сердар Таски могут перебраться в чемпионат Турции.УЕФА обсудит возможность переноса матчей Лиги чемпионов стадии 1/4 и 1/2 финала на выходные дни с 2021 годаСоюз европейских футбольных ассоциаций будет рассматривать возможность проведения четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные.Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евроФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Италии.Трансфер защитника «Бенфики» обойдется «МЮ» в 60 млн евро«Манчестер Юнайтед» планирует грядущим летом приобрести игрока сборной Швеции Виктора Линделефа.Андрес Иньеста: Месси превосходит всех претендентов на Золотой мячПолузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста выразил мнение, что Лионель Месси должен получить Золотой мяч.Дэнни Роуз может перейти в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз может в ближайшее время поменять клубную прописку.Сами Хедира: Жаль, если Тухель уйдет из «Боруссии»Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Германии прокомментировал возможный уход главного тренера Томаса Тухеля из дортмундской «Боруссии».«Арсенал» готов платить Озилу и Санчесу 30 млн фунтов за сезонКак сообщает Mirror, лондонский «Арсенал» не оставляет попыток сохранить в своих рядах Алексиса Санчеса и Месута Озила.«Челси» интересуется защитником «Баварии»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает Daily Mail.«МЮ» просмотрит Бэйла на матче с «Ювентусом»3 июня в Кардиффе на стадионе «Милениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».Спортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе КасильясаСимон Миньоле: Все говорят о возможном приходе КасильясаГолкипер «Ливерпуля» высказался о возможном приходе вратаря «Порту» Икера Касильяса, а также прокомментировал свою ситуацию в клубе.Жозеп Бартомеу: Вальверде сказал, что счастлив возглавить «Барселону»Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал назначение Эрнестесто Вальверде главным тренером каталонской команды.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Полузащита сделала «Спартак» чемпионом. Рейтинг ЛовчеваПолузащита сделала «Спартак» чемпионом. Рейтинг ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает рассказывать о сильнейших игроках прошедшего чемпионата России.Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону»Эрнесто Вальверде назначен новым главным тренером каталонской «Барселоны».Торже может продолжить карьеру в одном из испанских клубовАгент полузащитника «Терека» Габриэля Торже Кристя Опря рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Футбол
Венгер продлит контракт с «Арсеналом» еще на два года
Футбол
«Трабзонспор» претендует на Тошича и Таски
Футбол
Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евро
Футбол
«Томь» погасила долги на сумму в 130 млн рублей и получила лицензию на сезон 2017/18
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Люка Динь
Люка Диньвсе новости
Мацей Рыбус
Мацей Рыбусвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы