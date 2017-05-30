«Лион» планирует отправить Рыбуса в московский ЦСКА

Бывший хавбек «Терека» Мацей Рыбус, который ныне защищает цвета «Лиона», может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает Sport.es, французский клуб планирует пригласить в команду защитника «Барселоны» Лука Диня, а поляка отправить в московский ЦСКА. При этом источник не сообщает, на каких правах полузащитник «Лиона» пополнит ряды армейцев.

Напомним, 27-летний Рыбус покинул «Терек» и перешел в «Лион» минувшим летом, а его контракт с «ткачами» действует до 2019 года.

Всего за французский клуб полузащитник сыграл 28 официальных матчей и отдал 2 голевые передачи.

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