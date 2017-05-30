Владимир Габулов: Не ожидал вызова в сборную

Вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал свой вызов в национальную команду.

«Не ожидал, что вызовут в сборную. Мне позвонил тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче и сообщил о вызове, было приятно. Пока не оцениваю свои шансы на попадание в заявку. Конечно, нагрузки у команды уже приличные. Первый день всегда бывает непростой, но я бы не сказал, что тяжело, все в удовольствие.

В любом случае, нам и болельщикам нужно относиться серьезно к Кубку конфедераций. Пускай это звучит громко, но нужно постараться выиграть турнир. Не нужно смотреть на состав соперников, нужно отталкиваться от себя», - приводит слова Габулова ТАСС.

Напомним, сбор национальной команды в Нойштифте продлится до 3 июня, после чего сборная России отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.

С 6 по 8 июня подопечные Станислава Черчесова будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.