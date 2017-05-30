Вольфганг Ляйтеншторфер: Сильные стороны Черчесова - тактика и физическая подготовка

Бывший тренер вратарей австрийского «Тироля» Вольфганг Ляйтеншторфер поделился мнением о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Он был очень дисциплинированным, всегда работал над собой. Он постоянно пытался вникнуть в тренировочный процесс, всегда учился новому. Тогда я не представлял себе, что он станет тренером российской сборной. Сначала я наблюдал за ним, когда он тренировал «Спартак», потом - другие команды. Сборная - это пока главное достижение в его карьере.

Стас делает ставку на физическую подготовку. Некоторые говорят, что он может быть жестким? Если что-то идет не так, как он хочет, он может быть очень жестким, и все должны это принять, потому что за этим могут последовать выводы.

Много лет назад, когда он был голкипером «Тироля», мы проводили матч в чемпионате страны. Кто-то из защитников что-то делал не так, как он хотел, и он реально разозлился. Тогда он чуть не подрался с тренером, потому что ему не понравилось, как тот руководил обороной. А вот таким разозленным в качестве тренера я его не помню», - цитирует ТАСС Ляйтеншторфера.

Напомним, что Черчесов играл в составе «Тироля» в 1996 - 2002 годах.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.