Агент Ковальчука: У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваем

Юрий Николаев, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука прокомментировал ситуацию с продлением контракта с питерским клубом.

- У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваем. Но конкретика наступит лишь к концу июня - началу июля. Сейчас Илья находится в отпуске, куда ушел с массой положительных эмоций после праздника в Санкт-Петербурге, посвященного победе в Кубке Гагарина, - передает слова Николаева «Р-Спорт».

Напомним, 30 апреля у Ковальчука истек срок четырехлетнего контракт с петербургским СКА. Ранее генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро провел переговоры с агентом хоккеиста и заявил, что игрок хочет вернуться в НХЛ. Ковальчук сможет подписать контракт с одним из клубов лиги не раньше 1 июля.

В составе СКА нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Всего в КХЛ, учитывая регулярный чемпионат и плей-офф, 34-летний хоккеист провел 299 матчей и набрал 297 (124+173) очков.