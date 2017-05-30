Роберто Манчини: Ничего не спрашивал у Спаллетти про «Зенит»

Итальянский специалист Роберто Манчини, который считается основным претендентом на пост наставника «Зенита», заявил, что не общался на тему переезда с экс-тренером питерской команды Лучано Спаллетти.

«Да, я встречался с руководством «Зенита». Возможность возглавить этот клуб у меня действительно есть. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Спрашивал ли я Спаллетти про «Зенит»? Нет, ничего я не спрашивал у него», – цитирует Манчини Tuttosport.

Напомним, Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 гг. и дважды выигрывал с командой чемпионат России.

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