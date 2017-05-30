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Павел Дацюк: Планирую успеть восстановиться от травмы к началу предсезонки

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от парада, который прошел в Петербурге 28 мая, и рассказал о своем восстановлении от травмы, полученной в плей-офф.

- Я был удивлен, что пришло столько народу. Большое им спасибо! Это великолепные ощущения, которые надолго останутся в памяти. Организация, конечно, была великолепной. Надеюсь, все остались довольны.

У меня все хорошо. Восстановление идет медленно, но идет. Планирую успеть восстановиться к началу предсезонки и готовиться к новому чемпионату вместе с командой, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, нападающий получил травму в третьем матче 1/2 финала Западной конференции против «Динамо». После этого Дацюк пропустил оставшиеся игры СКА в Кубке Гагарина.

В финале плей-офф армейцы обыграли в пяти матчах магнитогорский «Металлург». Для СКА это вторая победа в Кубке Гагарина. 

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