ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

«ИИХФ не ведет переговоров с НХЛ по данному вопросу и пока не планирует их возобновлять», - говорится в сообщении организации.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.