Павлюченко может стать игроком московского «Арарата»

Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт бывшему игроку сборной России Роману Павлюченко.

«Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Павлюченко. Более подробная информация будет позже», - приводит ТАСС слова вице-президента по информационной политике клуба Андраника Керопяна.

Предыдущий сезон Павлюченко провел в «Урале», сыграл в 24-х матчах, забил четыре года и одну результативную передачу.

«Арарат» в новом сезоне будет выступать в первенстве второго дивизиона.