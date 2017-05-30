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Василий Столыпин: В конце недели будет известно, кто будет тренером «Оренбурга»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что клуб определится с главным тренером до конца недели.

- Пока ничего не решено. Сейчас мы делаем анализ и смотрим, где мы и что не доработали, а потом решим окончательно. В конце недели будет известно, кто будет тренером, - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу, 27 мая, «Оренбург» в серии послематчевых пенальти проиграл во втором стыковом матче за право играть в РФПЛ «СКА-Хабаровск» (3:5) и вылетел в ФНЛ.

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