Василий Столыпин: В конце недели будет известно, кто будет тренером «Оренбурга»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что клуб определится с главным тренером до конца недели.

- Пока ничего не решено. Сейчас мы делаем анализ и смотрим, где мы и что не доработали, а потом решим окончательно. В конце недели будет известно, кто будет тренером, - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу, 27 мая, «Оренбург» в серии послематчевых пенальти проиграл во втором стыковом матче за право играть в РФПЛ «СКА-Хабаровск» (3:5) и вылетел в ФНЛ.