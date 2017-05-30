Павел Дацюк: Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде

Капитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Южную Корею.

- Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет там. Надеюсь, все еще изменится. Если это все-таки случится - Игры немного потеряют, станут менее интересными. Здорово, когда там собираются лучшие игроки и представляют свои страны. Так лучше и для болельщиков, и для хоккеистов. Давайте верить в лучшее, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее комиссар НХЛ Гари Бэттман заявил, что лига не поменяет свое решение относительно участия в Олимпийских играх-2018. 3 апреля НХЛ опубликовала заявление о том, что регулярный чемпионат сезона 2017/2018 не будет прерываться на Олимпиаду.

Дацюк в составе сборной России принимал участие в четырех Олимпийских играх (2002, 2006, 2010, 2014).