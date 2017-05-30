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Фернандо Алонсо: Судя по результатам Гран-при Монако, я ничего не пропустил

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо рассказал, почему он решил пропустит Гран-при Монако и принять участие в «Инди-500».

«Многие меня спрашивали, как я мог променять Монако на «Инди-500», ведь именно Монако является наилучшим шансом для набора очков для «Макларена».

Я выигрывал в Монте-Карло дважды. Я двукратный чемпион мира. Поэтому я не могу сравнивать пятое, шестое или седьмое место в Монако с поездкой в Индианаполис. Судя по результатам Гран-при Монако, я ничего не пропустил», - цитирует Алонсо Autosport.

Напомним, что выиграл Гран-при Монако пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель.

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