Фернандо Алонсо: Судя по результатам Гран-при Монако, я ничего не пропустил
Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо рассказал, почему
он решил пропустит Гран-при Монако и принять участие в «Инди-500».
«Многие меня спрашивали, как я мог променять Монако на
«Инди-500», ведь именно Монако является наилучшим шансом для набора очков для «Макларена».
Я выигрывал в Монте-Карло дважды. Я двукратный чемпион
мира. Поэтому я не могу сравнивать пятое, шестое или седьмое место в Монако с
поездкой в Индианаполис. Судя по результатам Гран-при Монако, я ничего не
пропустил», - цитирует Алонсо Autosport.
Напомним, что выиграл Гран-при Монако пилот команды «Феррари»
Себастьян Феттель.
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