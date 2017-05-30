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Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальное

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.

- По-моему, это не финальное решение. Я надеюсь на это. Все понимают, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде. Болельщики тоже хотят их там видеть. К сожалению, я не в том статусе, чтобы высказывать мнение по этому вопросу. Дождемся окончательного решения.

- Почему все игроки хотят ехать на Олимпиаду, но свое мнение высказывают единицы, вроде Овечкина?
- Потому что это выходит за границы их возможностей. Здесь от них мало что зависит. Например, я хочу полетать на вертолете, но не могу сделать это сам. Также и с игроками и Олимпиадой, - передает слова Вудкрофта корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее комиссар НХЛ Гари Бэттман заявил, что лига не поменяет свое решение относительно участия в Олимпийских играх-2018. 3 апреля НХЛ опубликовала заявление о том, что регулярный чемпионат сезона 2017/2018 не будет прерываться на Олимпиаду. 

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