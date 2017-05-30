Франц Тост: В столкновении с Квятом виноват исключительно Перес

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост сказал, что пилот «Форс Индии» Серхио Перес виноват в столкновении с Даниилом Квятом в Монако.

«В столкновении виноват Чеко (Перес). Нельзя так вести себя на трассе. Посмотрите на последствия: на автомобиле Квята уничтожен боковой понтон, а у Переса случился прокол передней левой шины.

Тут вообще нечего обсуждать – это на 100% вина Переса. Так пилотировать нельзя. До этого инцидента обе наши машины находились в топ-десятке. На протяжении всего уик-энда STR12 была конкурентоспособной и Карлос провел фантастическую гонку, защитив свое шестое место. Даниил также ехал хорошо, но Перес выбил его из борьбы», - цитирует Тоста Autosport.

Напомним, что в результате столкновения оба пилота сошли с дистанции.