Франц Тост: В столкновении с Квятом виноват исключительно Перес
Руководитель команды «Торо
Россо» Франц Тост сказал, что пилот «Форс Индии» Серхио Перес виноват в
столкновении с Даниилом Квятом в Монако.
«В столкновении виноват Чеко (Перес). Нельзя так вести
себя на трассе. Посмотрите на последствия: на автомобиле Квята уничтожен
боковой понтон, а у Переса случился прокол передней левой шины.
Тут вообще нечего обсуждать – это на 100% вина Переса.
Так пилотировать нельзя. До этого инцидента обе наши машины находились в
топ-десятке. На протяжении всего уик-энда STR12 была конкурентоспособной и
Карлос провел фантастическую гонку, защитив свое шестое место. Даниил также
ехал хорошо, но Перес выбил его из борьбы», - цитирует Тоста Autosport.
Напомним, что в результате столкновения оба пилота
сошли с дистанции.